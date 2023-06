Ranking das Escolas 2022

Ranking das escolas: 40% das notas nos colégios privados foram de 19 e 20 valores

De acordo com o jornal Expresso, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que faz ações de controlo, já pediu que fosse reposta a legalidade na atribuição de notas em 10 colégios e uma escola pública. Tanto no sistema privado como no público, destacam-se as disciplinas de Educação Física e Biologia pelas melhores notas.