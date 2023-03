Mousse de bolota ou perdiz com bolota: estes e outros pratos para provar em Montemor-o-Novo

Decorre, no mercado municipal em Montemor-o-Novo, a 7ª Semana da Bolota, um evento que celebra o produto do montado de grande valor nutricional e versatilidade de utilização.

Dos licores aos doces, as sugestões podem ser as mais inusitadas e acompanhar qualquer momento do dia. Mas é à mesa de 21 dos restaurantes do concelho que a bolota ganha outra dimensão quando adicionada à cozinha tradicional alentejana.

Mousse de bolota ou a perdiz com farinha de bolota, entre outros pratos, podem ser encontrados até ao dia 19 de março na 7.ª edição da Semana da Bolota.