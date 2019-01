Cientistas têm novos alvos de combate a bactérias que causam infeções pulmonares

Cientistas das universidades de Coimbra, Porto e Nova de Lisboa identificaram novos alvos de combate a micobactérias atípicas que causam infeções pulmonares graves como a tuberculose, num estudo ao longo de cinco anos, foi esta quarta-feira anunciado.

A descoberta, publicada este mês na revista científica norte-americana Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, "revela detalhes da biogénese de polissacáridos raros envolvidos na construção da parede destas bactérias ambientais, muito comuns em redes de distribuição de água", sustenta, em comunicado, a Universidade de Coimbra.

"Entender a forma como as micobactérias constroem essa parede protetora única poderá ser a chave para a conseguir derrubar. Começámos por identificar os genes e as funções das enzimas envolvidas na produção do polissacárido, e cuja caracterização a um nível molecular revelou o seu mecanismo, o que nos colocou um pouco mais perto de tentar inibir o processo para assim fragilizar a parede destas micobactérias, tornando-a no seu ponto fraco", explica Nuno Empadinhas, investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC/UC), citado naquela informação.

Importante passo contra as bactérias

A equipa cientifica, que reúne, para além do CNC/UC, investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S/IBMC) da Universidade do Porto e um grupo do Instituto de Tecnologia Química Biológica da Universidade Nova de Lisboa, "dá um importante passo na luta contra as doenças causadas por estas bactérias - extremamente resistentes a condições ambientais adversas, a desinfetantes e à maioria dos antibióticos - e cada vez mais frequentes em pessoas com sistema imunitário enfraquecido, incluindo doentes crónicos ou e/ou populações idosas", adianta a nota.

O trabalho cientifico passou por compreender como os polissacáridos de metilmanose (MMP) eram produzidos pelas micobactérias "para se tentar esclarecer como contribuem para a robustez da sua parede", afirma a nota da UC.

Nuno Empadinhas refere que foi decifrado "o primeiro passo da linha de montagem do MMP, tendo sido caracterizada em detalhe a enzima responsável, uma metiltransferase absolutamente única".

Fundamental para o futuro

Já a determinação, pela equipa da Universidade do Porto, "da estrutura tridimensional daquela metiltransferase pouco usual", realizada em paralelo com a caracterização bioquímica efetuada no CNC/UC, permitiu "revelar com detalhe molecular o mecanismo do seu funcionamento, o que poderá ser fundamental para o futuro desenho de antibióticos de alta precisão", assinala.

Pedro Pereira, investigador principal do i3S/IBMC, frisa que a sua equipa usou uma combinação de técnicas biofísicas e simulações computacionais para estabelecer "um retrato molecular, com detalhe atómico, desta nova enzima, elucidando o seu modo de ação e as características químicas e estruturais que determinam a sua rara especificidade".

No texto, Nuno Empadinhas classifica como "determinantes" os passos realizados "em sincronia" pelos cientistas.

"Não só porque nos permitiram conhecer a um nível fundamental um pouco mais da fisiologia destas micobactérias ambientais, mas também porque fornecem plataformas eventualmente únicas para o desenvolvimento futuro de estratégias antimicobacterianas mais eficientes do que as que existem atualmente", refere.

"Este é um claro exemplo de como os esforços coordenados das várias equipas envolvidas alcançaram um resultado que dificilmente estaria acessível a qualquer delas individualmente: um mapa molecular único e detalhado deste importante processo biológico, que não só serve de ponto de partida para o nosso trabalho futuro nesta área, como esperamos venha a facilitar futuramente o combate às infeções causadas por micobactérias atípicas", acrescenta Pedro Pereira.

O estudo agora publicado na revista cientifica dos EUA foi maioritariamente financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com outros apoios dos programas Norte2020 e Centro 2020.

Com Lusa