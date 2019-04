Consumo de canábis tem efeito na quantidade de sedação necessária para exames médicos

O uso regular de canábis tem um efeito significativo na quantidade de sedação necessária para realizar um procedimento médico, revela esta segunda-feira um estudo do "The Journal of the American Osteopathic Association".

Com o "aumento contínuo da legalização e uso da canábis, o campo da anastesia e sedação precisa de mais estudos e com maior profundidade", justificaram os autores, que examinaram o registo médico de 250 pacientes envolvidos em exames endoscópicos entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017.

Ao comparar os pacientes que consumiam e os que não consumiam canábis, os investigadores descobriram que os que utilizavam a droga regularmente necessitaram de 14% mais de Fentanil, 20% mais de Midazolam e 220% mais de Propofol - três anestésicos comumente utilizados - para alcançar a sedação ideal para procedimentos de rotina, incluindo colonoscopias.

Neste estudo não foram analisados os efeitos coleterais da quantidade de sedação utilizada, mas os investigadores alertam que "quanto maior a dose administrada, maiores as hipóteses de efeitos adversos".

Por isso, os autores consideram que questionar os pacientes sobre o consumo de canábis "pode ser uma ferramenta importante para planear o atendimento e avaliar as necessidades de medicação e possíveis riscos durante os procedimentos".

Roderic Eckenhoff, professor de anestesia da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, considera que este é um estudo "piloto que talvez alguém devesse pegar e fazer uma análise mais completa". Em declarações à CNN, acrescentou ainda que era necessário comparar os efeitos das quantidades de sedação.

Em Portugal, o Parlamento chumbou a proposta de lei que legalizava a canábis para uso recreativo, mas aprovou a utilização da droga para fins medicinais em forma medicamentosa.