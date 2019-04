Celebra-se hoje, 16 de abril, o Dia Mundial da Voz com o objetivo de alertar para a sua importância e os cuidados necessários para a preservar. Cerca de 70% da população ativa tem na voz o instrumento de trabalho mais exigido pelo que, tal como outras partes do corpo, é necessário dar-lhe a devida atenção. Ana Isabel Ferreira, terapeuta da fala, esteve na Edição da Manhã para nos elucidar sobre os cuidados a ter com a voz.