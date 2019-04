Procedimentos minimamente invasivos para tratamento de problemas graves na válvula aórtica

Cerca de 1 em cada 15 portugueses, com mais de 80 anos, é vítima de problemas graves na válvula aórtica, uma das doenças cardíacas mais comuns na população portuguesa idosa. No entanto, a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) afirma que todos os doentes com estenose aórtica grave e sintomática podem ser tratadas com recurso a procedimentos minimamente invaisvos. Rui Campante Teles, cardiologista e membro da APIC, esteve na Edição da Manhã.