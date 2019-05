Saúde Ocular na Gravidez

No âmbito do Dia da Mãe, que se assinala já este domingo 5 de maio, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia faz o alerta de que todas futuras mães devem ter cuidados especiais com a visão. Isto porque há a possibilidade de alterações do sistema visual, provocadas pelas alterações hemodinâmicas e hormonias que podem afetar o normal funcionamento da visão. Para ajudar a perceber a que sinais se deve ter particular atenção, a médica oftalmologista, Inês Leal esteve na Edição da Manhã.