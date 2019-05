Cancro do Ovário mata 30 mulheres todos os meses em Portugal

Assinala-se hoje, 8 de maio, o Dia Mundial do Cancro do Ovário, o mais letal de todos os cancros ginecológicos. Anualmente, registam-se mais de 600 novos casos, sendo a 8ª doença oncológica mais mortal no sexo femimino e que, em Portugal, mata cerca de 30 mulheres todos os meses. Para nos falar mais sobre esta doença, Inês Vendrell, oncologista do Hospital de Santa Maria, esteve na Edição da Manhã.