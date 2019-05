É amanhã, 18 de maio, que se assinala o Dia Nacional e Europeu de Luta contra a Obesidade. O problema atinge mais de 650 milhões de pessoas em todo o mundo e, por exemplo, na Europa está a causar a morte prematura de mais de trezentas mil pessoas por ano. O tratamento cirúrgico é uma alternativa com resultados significativos e António Albuquerque, cirurgião do Centro Tratamento Cirúrgico da Obesidade do Hospital Curry Cabral, esteve na Edição da Manhã.