Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 50% da população masculina sofrerá de calvice até aos 50 anos. Estudos apontam a queda de cabelo acentuada a complicações psicológicas, nomeadamente ansiedade e depressão. O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto, em parceria com uma clínica, pretende revolucionar a saúde capilar. Ana Rita Castro, investigadora do i3S, esteve na Edição da Manhã para nos falar dos recentes avanços na medicina regenerativa.