Atenção a estes protetores solares para crianças à venda em Portugal

O Isdin infantil con protección 50 e o Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+ tiveram as piores classificações no estudo feito pela Associação de Defesa do Consumidor de Espanha que analisou 17 cremes solares para crianças com fator de proteção muito alto (SPF 50+).

Estes estão os dois no fundo da tabela, com os piores resultados.

Ambos prometem índices de proteção solar 50 ou mais, mas, na realidade, só têm fator 30 ou até 15, no caso da Isdin.

Por isso, a Organización de Consumidores y Usuarios de Espanha considera que os dois produtos estão mal tiquetados e os rótulos não deviam ir além do fator SPF 30 ou até 15, no caso do produto da Isdin.

Quer isto dizer que ambos os produtos não podem ser inseridos na classificação de "proteção solar muito alta" e deveriam estar nas prateleiras das farmácias e parafarmácias entre os produtos que oferecem "proteção solar média ou alta".

A Isdin que é uma marca de farmácia e especialista em protetores solares já veio desmentir esta informação da defesa do consumidor espanhol ao garante que cumpriu todos os requisitos legais e os produtos foram comprovados por um a estudo independente da AMA Laboratories y Helioscience. Para além disso garante não ter quaisquer reclamações de consumidores devido à falta de segurança ou eficácia dos produtos.