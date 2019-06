Liga Portuguesa Contra o Cancro lança Linha Pulmão

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) lançou, a propósito do Dia Mundial sem Tabaco que se aasinalou no passado dia 31 de maio, a Linha Pulmão. Com o número telefónico 808 259 259, o objetivo desta linha é apoiar pacientes com cancro do pulmão, familiares e profissionais de saúde, disponibilizando apoio jurídico, social e psicológico. Carina Gaspar, médica pneumologista ligada a este projeto, esteve na Edição da Manhã.