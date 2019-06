Doença Inflamatória do Intestino afeta 20 mil portugueses

Estima-se que, em Portugal, a doença inflamatória do intestino (que inclui a doença de Crohn e colite ulcerosa) afete cerca de 20 mil pessoas. Para facilitar o diagnóstico, há agora um método inovador e minimamente invasivo: a vídeo-cápsula. Consiste numa cápsula (do tamanho de um comprimido grande) que tem incorporada uma ou mais câmaras que captam imagens no decorrer do trato digestivo, sendo menos doloroso que as tradicionais colonoscopia e endoscopia. Para nos falar deste método, Sandra Morgado, gastrenterorologista, esteve na Edição da Manhã.