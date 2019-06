Ligação entre a saúde oral e as doenças cardiovasculares

Um estudo recente, da Universidade de Tampere, na Finlândia, demonstrou a presença no cérebro de vitimas de AVC de DNA de patógenos orais. Os pesquisadores analisaram os trombos aspirados, que os radiologistas neuro intervencionistas removeram de 75 pacientes com AVC como parte do tratamento de emergência, mostrando que 79% do material aspirado continham DNA de bactérias orais. A pesquisa mostra que a saúde oral e a boa higiene dentária têm maior importância para a saúde do que anteriormente se pensava e, para nos explicar melhor as conclusões deste estudo, Hugo Madeira, médico dentista, esteve na Edição da Manhã.