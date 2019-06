As arritmias cardíacas (alterações do ritmo cardíaco) matam cerca de 12 mil portugueses por ano. As alterações do ritmo cardíaco ocorrem quando o coração bate demasiado depressa, devagar ou de modo irregular. No dia em que se assinala o Dia Mundial do Ritmo Cardíaco, Luís Brandão, cardiologista, esteve na Edição da Manhã para nos falar das causas a que podem estar associadas estas alterações.