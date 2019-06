Dia Mundial do Dador de Sangue

Assinala-se hoje, 14 de junho, o Dia Mundial do Dador de Sangue. Em 2017, em Portugal estavam inscritos cerca de 400 mil dadores. Doar sangue é uma dádiva e pode salvar vidas, mas há alguns requisitos necessários para podermos ser dadores, como idade superior a 18 anos, ter peso igual ou superior a 50kg e ter hábitos de vida saudáveis. Para nos falar da importância do geste de doar sangue, Ana Pedroso, especialista em medicina interna do Hospital de Cascais, esteve na Edição da Manhã.