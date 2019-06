Em março, a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução lançou a campanha "Dá vida à Esperança" com o intuito de apelar aos portugueses para doarem gâmetas - óvulos e espermatozóides - aos portugueses que querem ser pais e não conseguem. Passados 3 meses, e no mês em que se assinala a Fertilidade, fazemos o balanço desta campanha com Pedro Xavier, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, que esteve na Edição da Manhã.