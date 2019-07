Em Portugal, entre 5 a 10% das crianças sofrem de alergia alimentar, sendo a alergia ao leite de vaca a principal. As alergias são cada vez mais graves e complexas, sendo cada vez mais comum encontrar crianças e jovens com alergias a múltiplos alimentos, o que limita muito a vida dos doentes alérgicos e respetivas famílias. No dia em que se assinala o Dia Mundial da Alergia, Cristina Arêde, alergologista do Centro da Alergia do Hospital CUF Descobertas, esteve na Edição da Manhã.