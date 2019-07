Osteoporose afeta cerca de 1 milhão de portugueses

Com o Verão chegam também o sol e o calor, o que, muitas vezes, leva ao facilitismo em fazer exercício ao ar livre. No entanto, será que damos a devida atenção ao impacto das fraturas por fragilidade óssea? Em Portugal, a osteoporose está na origem de cerca de 40 mil fraturas por ano, sendo a fratura da anca a lesão mais incapacitante provocada por esta doença. Para nos falar de prevenção e do impacto desta doneça, Viviana Tavares, Presidente da Associação Nacional contra a Osteoporose (APOROS), esteve na Edição da Manhã.