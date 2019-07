Cerca de 8% da população geral sofre de Neuropatia

A neuropatia corresponde a um quadro de lesões nos nervos motores. A mais comum, a neuropatia periférica, ocorre quando há lesão no sistema nervoso periférico, como nos nervos dos braços e das pernas, podendo causar danos permanentes. Estima-se que cerca de 8% da população geral sofra desta patologia, mas a frequência pode ultrapassar os 50% em idosos, diabéticos e alcoólicos. Por ser muitas vezes ignorada e subvalorizada, Ana Luísa Costa, médica de Medicina Geral e Familiar e coordenadora da Consulta do Pé Diabético na Associação Protectora dos Diabéticos (APDP), esteve na Edição da Manhã para nos falar dos sintomas e da importância do diagnóstico precoce desta doença.