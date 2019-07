Dia Nacional do Transplante

Assinala-se amanhã, 20 de julho, o Dia Nacional do Transplante. A nível europeu, Portugal é o 2º país no número de transplantes renais realizados por milhão de habitantes, sendo que 8% da população é atingida pela insuficiência renal crónica (IRC). Aníbal Ferreira, Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, esteve na Edição da Manhã para nos falar do transplante renal.