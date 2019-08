A água do mar é fonte de propriedades importantes para o bom funcionamento do corpo. Além do lazer, o contato com a água salgada pode ser uma fonte de saúde. A ciência tem confirmado os benefícios para várias doenças, sobretudo ligadas à pele, aos problemas respiratórios e ao sistema imunitário. Carla Afonso, médica fisiatra, esteve na Edição da Manhã para nos falar sobre os benefícios da água do mar.