2ª Edição Prémio Maria José Nogueira Pinto

O Projeto de Apoio Domiciliário à Demência (PADD) foi o vencedor da 2ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto. E se fosse possível localizar pessoas com demência através de um dispositivo colocado na sola de um sapato? É esta uma das ideias do PADD, da Santa Casa Misericórdia de Mogadouro, que tem como objetivo o diagnóstico, acompanhamento e monotorização dos vários casos de demência na região. Tânia Silva, Psicóloga Clínica e membro da equipa multidisciplinar do projeto, esteve na Edição da Manhã.