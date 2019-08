"A Saúde do Coração não tira férias"

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) está a promover uma campanha de consciencialização com o mote “A saúde do coração não tira férias”. Esta iniciativa tem como objetivo alertar para a importância de manter um estilo de vida saudável também no período de férias, como forma de prevenção da doença coronária. Para nos falar desta campanha, João Brum Silveira, presidente da APIC, esteve na Edição da Manhã.