A ligação entre as doenças das gengivas e a Diabetes

A doença das gengivas e a diabetes são condições crónicas que aumentam com a idade. A relação entre as duas patologias é o processo inflamatório e ter hábitos de uma boa higiene oral pode ajudar a reduzir o risco de diabetes. Cerca de 50% das pessoas com mais de 30 anos têm periodontite, uma doença, se não tratada, causa perda de dentes e é este tipo de doença das gengivas que está relacionada com a diabetes. Para nos falar melhor desta ligação entre as doenças das genvivas e a diabetes, Wesley Pinheiro, médico dentista, esteve na Edição da Manhã.