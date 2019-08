Comprimido que vale por 4 promete reduzir 1/3 dos ataques cardíacos e AVC

Estudo britânico feito no Irão

Estudo é liderado por um professor da Universidade Britânica de Birmingham, mas foi inteiramente realizado no Irão e numa região onde mais de 30% das mortes prematuras são causadas por doenças cardíacas coronárias e 14% são causadas por acidentes vasculares cerebrais.

6.800 pessoas entre os 50 e os 75 anos, algumas com antecedentes cardíacos, das zonas rurais do Irão participaram no estudo que pretende avaliar os benefícios de um só comprimido que poderia custar apenas alguns cêntimos por dia e reduzir riscos de doenças coronárias ou cardíacas.

Todos receberam o mesmo acompanhamento para controlar a tensão arterial e o colesterol, para além dos habituais conselhos para uma vida saudável.

Para além disso, 3,417 receberam o policomprimido que não é mais do que 4 num só: aspirina (com função anticoagulante), Estatina (reduz colesterol) e dois medicamentos para baixar a tensão.

Vahid Salemi

Cinco anos depois...

Segundo este estudo publicado na revista The Lancet, verificou-se uma redução global de 34% dos AVC e dos ataques cardíacos.

Nas pessoas já com problemas cardíacos, a redução foi de 20% e de 40% na restante população.

"É um passo importante na direção certa", reconhece o médico Salim Yusuf, da Universidade McMaster, no Canadá, que lidera outro estudo sobre polipílulas que deve ser concluído no próximo verão.

Comprimido barato para países pobres

Um dos objetivos deste estudo era precisamente analisar uma opção barata, de prevenção de 2 das maiores causas de morte no mundo, para os países mais pobres do globo.

Isto porque vários médicos alertam, desde já, para que - mesmo comprovada a verdadeira eficácia - esta terapêutica não será a melhor opção para doentes que já são acompanhados nos países desenvolvidos e já têm acesso a bons serviços de saúde.

"Isso pode ser usado em qualquer país sensato onde queremos salvar vidas", afirma o médico Salim Yusuf.

O policompripido recorre a medicamentos que já existem há muito no mercado, por isso sem direitos de patentes e com genéricos baixo custo. à venda.

A ideia é reduzir o número de tomas e de fármacos para reforçar a prevenção, em especial nas zonas do globo onde falham os serviços de saúde, nomeadamente na prevenção