Corrida Tejo Kids este sábado em Oeiras

É este sábado, 21 de setembro, que decorre na pista do Centro de Alto Rendimento de Altetismo do Jamor, em Oeiras, a Corrida Tejo Kids. É uma corrida de obstáculos destinada a crianças entre os 5 e os 10 anos que, para além de promover o desporto e a diversão, tem um objetivo solidário: o valor das inscrições e dos donativos revertem para a "David Vaz Associação", que apoia projetos de investigação no âmbito da oncologia e a promoção do desporto e entreajuda. Nádia Rosa, responsável pela organização desta corrida, esteve na Edição da Manhã.