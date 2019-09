Dia Mundial do Alzheimer

Assinala-se amanhã, 21 de setembro, o Dia Mundial do Alzheimer, um tipo de demência que provoca uma deterioração global, progressiva e irreversível de diversas funções cógnitivas como a memória, atenção, concentração, linguagem ou pensamento. Para sensibilizar a sociedade para os sintomas, a forma de diagnóstico, quais as principais dificuldades em lidar com a doença e o tratamento, Martinho Pimenta, neurologista, esteve na Edição da Manhã.