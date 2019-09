Surto de malária atinge oito mil pessoas em menos de três meses no Sudão

O número de casos de malária na província do Darfur Norte, no Sudão, subiu para quase 8.000 pessoas em menos de um mês, de acordo com uma avaliação de uma organização de médicos sudanesa, divulgada na quarta-feira.

O Comité Central de Laboratórios Médicos, um sindicato de médicos patologistas sudanês, chama a atenção para a eclosão de um surto na região oeste do país, mais inacessível, que poderá persistir e expandir-se, caso o Governo sudanês e as organizações internacionais não intervenham "imediatamente", de acordo com a agência Associated Press.

A avaliação dos médicos sudaneses vai ao encontro de notas recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), que tem vindo a dar conta da existência de casos de malária em várias províncias do Sudão.

Além da malária, o Sudão enfrenta igualmente um surto de cólera, na sequência de várias inundações no país no final de agosto, que afetaram o fornecimento de água e sistemas de saneamento.

Lusa