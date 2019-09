O cancro digestivo mata uma pessoa por hora em Portugal, o que representa 10% da mortalidade portuguesa. Dentro do grupos do cancros digestivos estão o cancro do cólon e do recto, do estômago, do fígado, do pâncreas e do esófago. No dia em que se assinala o Dia Nacional do Cancro Digestivo, Jorge Paulino Pereira, cirurgião oncológico de pâncreas, esteve na Edição da Manhã.