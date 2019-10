As novas técnicas de diagnóstico e tratamento do cancro da próstata

O Serviço de Urologia do hospital Garcia de Orta organiza, esta sexta e sábado, um Simpósio de Urologia, onde a Oncologia vai estar em destaque, com temas como as novas técnicas de diagnóstico e tratamento do cancro da próstata e os avanços no diagnóstico das neoplasias mais frequentes do aparelho génito-urinário (rim, bexiga e próstata).