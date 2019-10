Transmissão da E. coli: é mais perigoso não lavar as mãos depois de ir ao WC do que comer carne de porco mal passada 

Não lavar as mãos depois de ir à casa de banho aumenta o risco de transmissão da bactéria E. coli. Conclusões são de um estudo britânico, citado pela BBC.

Especialistas analisaram milhares de amostras de sangue, fezes e alimentos e concluíram que a transmissão acontece quando as partículas fecais de uma pessoa atingem a boca de outra simplesmente porque quem foi à casa de banho não lavou as mãos.

Concluíram ainda que a maioria das estirpes resistentes a medicamentos não é transmitida através da ingestão de frango, carne bovina ou porco mal cozinhados.

O estudo

Neste estudo, publicado na revista Lancet: Infectious Diseases, os investigadores analisaram 20.000 amostras fecais humanas e 300 amostras de sangue e centenas de amostras de esgoto, estrume dos animais, bem como em carne de bovino, suíno, frango, frutas e saladas.

A estirpe ST131 foi encontrada, na maioria das amostras humanas.

David Livermore, da Norwich Medical School da Universidade de East Anglia, que liderou a pesquisa à BBC que "a rota de transmissão mais provável para ESBL-E. coli é as partículas fecais de uma pessoa a atingir a boca de outra."

Manter a higiene alimentar é importante, as pessoas devem continuar a ter especial cuidado com a carne crua porque as bactérias continuam a contaminar os alimentos e a entrar na cadeia alimentar.

Mas convém não esquecer que "é muito mais importante lavar as mãos depois de ir à casa de banho" acrescenta David Livermore.

Existem várias estirpes da E. coli, a maioria é inofensiva, mas algumas podem causar doenças graves e ser até fatais.