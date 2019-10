Projeto de investigação no tratamento da restrição de crescimento fetal vence Prémio de Investigação em Saúde

Considerando que a restrição de crescimento fetal (FGR) afeta 5 a 10% das gestações, e que atualmente não tem tratamento, a equipa médica-científica da Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC) pretendente estar os efeitos da administração de heparina em grávidas. O estudo vai determinar se se a molécula tem impacto no tratamento da FGR e, desta forma, contribuir para diminuir o risco de morte fetal, reduzir o número de nascimentos de bebés muito prematuros e, consequentemente, diminuir as complicações com impacto na saúde futura do bebé. Este projeto de investigaçaõ foi o grande vencedor da 1ª edição do Prémio MSD de Investigação em Saúde e Catarina Palma Reis, médica interna em Ginecologia/Obstetrícia, e líder da equipa que elvou a cabo este estudo, esteve na Edição da Manhã.