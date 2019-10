Cientistas portugueses estão a criar vírus que atacam bactérias para tratar infeções multiresistentes

Portugal é o 4.º país da Europa com as mais altas taxas de mortalidade por infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos.

Para responder a esta realidade o Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho está a desenvolver um "novo tipo de fagos sintéticos", vírus capazes de matar bactérias, para tratar infeções provocadas por organismos resistentes aos antibióticos, anunciou hoje aquele instituto.

Em comunicado enviado à Lusa, o CEB explica que a utilização em terapia daqueles bacteriófagos, "que apresentam um melhor desempenho", vão agora ser testados em laboratórios, para depois poderem ser utilizados na "chamada terapia fágica".

Segundo explica o texto, aquele tipo de organismos tem "apresentando uma resposta promissora para um dos maiores problemas de saúde mundial - a resistência das bactérias aos antibióticos - e uma forma alternativa de tratamento, sobretudo em casos muito graves, incuráveis ou com risco de vida".

Os resultados, refere o texto, obtidos a partir da investigação realizada "à volta da terapia fágica são promissores", referindo um artigo cientifico na Revista Nature que descreve como uma equipa de investigadores americanos conseguiu salvar um paciente recorrendo a um fago e países como a Alemanha, França, Suíça e Bélgica têm vindo a intensificar a sua utilização.

"No caso de Portugal, no entanto, este tipo de terapia ainda não está a ser utilizada no tratamento de doentes", aponta.