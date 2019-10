Celebra-se hoje o Dia Mundial da Psoríase. Estima-se que, em Portugal, 200 mil pessoas convivem com esta doença sistémica, inflamatória, crónica, que se manifesta sobretudo na pele e tem consequências diretas na auto-estima dos doentes. Por conviver de perto com esta doença, o cantor Emanuel foi escolhido para ser o embaixador da PSOPortugal, associação que cuida de doentes com Psoríase, e lançou a música "Tens direito a ser feliz", que pretende motivar os doentes com a procurar a felicidade a que têm direito, através do tratamento eficaz. Emanuel esteve na Edição da Manhã.