Dia Mundial do AVC

Assinala-se hoje o dia Mundial do AVC, que é a principal causa de morte e morbilidade em Portugal. No entanto, tem-se registado uma progressiva diminuição da incidência do AVC, em consequência das medidas de prevenção de âmbito populacional. Para nos falar desta realidade, Fernando Pita, neurologista, esteve na Edição da Manhã.