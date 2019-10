O investimento desigual no tratamento da obesidade

A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e a Associação de Doentes Obesos e Ex-obesos de Portugal uniram-se para alertar para o investimento desigual no tratamento da obesidade e para as dificuldades de acesso ao tratamento farmacológico que poderia beneficiar tanto os doentes com obesidade, como os que têm obesidade mórbida que se encontram em lista de espera para a cirurgia bariátrica.