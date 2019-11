Novembro mês de sensibilização para as doenças respiratórias

Novembro é o mês de sensibilização para as doenças respiratórias e a Respira (Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas) e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia juntaram-se para lançar a campanha "Com a FPI a música é outra". Esta campanha, pretende alertar e sensibilizar para os sintomas da Fibrose Pumonar Idiopática (FPI), uma doença rara e de difícil diagnóstico, que são muitas vezes confundidos com outra doenças. Tosse, fadiga e falta de ar são alguns dos sintomas e, para chamar a atenção para estes sinais, a campanha usa a música porque em todos os concertos há sempre uma tosse algures na plateia que pode indicar FPI. António Morais, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, esteve na Edição da Manhã.