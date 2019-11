Todos os anos, mais de 200 mil mulheres em todo o mundo são diagnosticadas com cancro do ovário

O cancro do ovário é o oitavo mais comum em mulheres de todo o mundo, sendo que, todos os anos, mais de 200 mil mulheres são diagnosticadas com esta doença. A taxa de sobrevivência de cinco anos é inferiror a 50%, até porque é uma doença oncológica que em 75% dos casos é já detetada em fase avançada de desenvolvimento. Há, agora, um novo medicamento que reduz o risco de reincidência e, para nos falar desta nova terapeutica promissora, Mafalda Casa Nova, médica oncologista no Hospital Beatriz Ângelo, esteve na Edição da Manhã.