Cerca de 40 mil casos de cancro do pulmão diagnosticados por ano em Portugal

Assinalou-se ontem, 17 de novembro, o Dia Mundial do Não Fumador e, a propósito da data, falamos de cancro do pulmão. Estima-se que, por ano, sejam diagnosticados 40 mil novos casos em Portugal, 70% dos quais já em estadio avançado. O cancro do pulmão é um dos carcinomas mais prevalentes a nível mundial, pelo que é essencial sensibilizar para a importância da prevenção e de um diagnóstico precoce, assim como debater as terapêuticas disponíveis. Para nos falar de um tratamento recente, concebido para estimular o sistema do próprio organismo a combater o cancro, António Morais, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, esteve na Edição da Manhã.