A fibrilhação auricular, uma perturbação do ritmo cardíaco, é responsável por 20 a 30% dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) isquémicos em todo o mundo. De 18 a 24 de novembro assinala-se a Semana de Consciencialização para a Fibrilhação Auricular, que pretende alertar para a importância do diagnóstico precoce. Miguel Mendes, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Cruz, esteve na Edição da Manhã.