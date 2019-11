Assinala-se, hoje, o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), uma doença respiratória muito prevalente e incapacitante, mas que pode ser prevenida e tratada. De acordo com o último relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, a DPOC passou, em 15 anos, de 5ª causa de morte para 3ª e tem uma prevalência estimada em Portugal de 14,2% para os portugueses com mais de 40 anos. Ana Sofia Oliveira, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, esteve na Edição da Manhã.