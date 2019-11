Estima-se que surjam anualmente, em Portugal, cerca de 1400 novos casos de cancro de pâncreas

Assinala-se hoje, o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, que é a terceira neoplasia maligna do sistema digestivo mais frequente em Portugal, logo após o cancro do cólon e do estômago. Estima-se que surjam anualmente, em Portugal, cerca de 1400 novos casos e o número absoluto de mortes por causa deste cancro duplicou nos últimos 25 anos. Marília Cravo, da Direção da Socidedade Portuguesa de Gastrenterologia, esteve na Edição da Manhã.