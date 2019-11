Mortes por cancro do pâncreas em Portugal mais do que duplicaram em 25 anos

As mortes por cancro do pâncreas mais do que duplicaram em Portugal nos últimos 25 anos. Marília Cravo, da direção da Socidedade Portuguesa de Gastrenterologia, explicou esta manhã na SIC Notícias, que o aumento está relacionado com o estilo de vida mas também com a evolução tecnológica que permite detetar mais casos.