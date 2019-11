Os antibióticos são ferramentas fundamentais para a prática de Medicina moderna, mas o seu consumo inapropriado é um dos responsáveis pelo surgimento de bactérias resistentes. Na Semana Mundial do Antibiótico, que se assinala até domingo, está a decorrer a campanha: "Tome a Atitude Certa", um projeto de consciencialização com vista à prática de comportamentos mais conscientes, que conta com a colaboração do Grupo de Infecção e Sepsis (GIS) do Hospital de São João. O Professor Artur Paiva, do GIS, esteve na Edição da Manhã.