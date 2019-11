Cerca de mil pessoas vão ter formação em Loulé para uso de desfibrilhadores

Até ao final do ano cerca de mil pessoas vão ter formação para o uso de desfibrilhadores e vai haver 60 equipamentos espalhados por Loulé. A iniciativa do Algarve Biomedical Center e financiada pela autarquia deverá alargar-se a outros municípios do Algarve, onde todos os anos se registam 1.500 paragens cardíacas súbitas.