Investigação sobre autismo vence Prémio Pfizer 2019 na área da Investigação Básica

O trabalho da equipa do investigador João Peça foi Prémio Pfizer 2019 na área de Investigação Básica. Uma investigação focada no transtorno do espectro do autismo (TEA) e que abre portas para teste de futuras terapias para indivíduos com TEA. Isto porque, atualmente, são conhecidos mais de 300 genes que conferem risco para o autismo, mas não existe nenhuma cura ou tratamento direcionado. João Peça, investigador Principal no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, esteve na Edição da Manhã.