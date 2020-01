Cancro atinge mais pessoas mas é uma doença cada vez mais tratável

Os três institutos de oncologia do país tiveram, no ano passado, mais 40% de resultados líquidos negativos do que no ano anterior.

De 17 milhões de euros, os IPO de Lisboa, Porto e Coimbra passaram para 28 milhões de euros de perdas. As contas negativas dos três Institutos de Oncologia do país têm mais do que uma explicação.

Em todos eles entraram novos doentes: Lisboa, por exemplo, segue 57 mil pessoas dessas mais 14 mil passaram a ser seguidas no ano passado. Em Coimbra foram quase mais sete mil os novos atendidos e o Porto manteve em dez mil os novos doentes de 2018.

Em 2018 aumentaram despesas desceram receitas e cresceram as dívidas. Há 30 milhões de euros que os IPO não conseguem reaver.

Dois dos maiores devedores são a Região Autónoma dos Açores e a ADSE.