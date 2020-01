Diagnosticados cerca de mil novos casos de cancro do colo do útero todos os anos em Portugal

Janeiro é o mês de sensibilização para o cancro do colo do útero. Cerca de mil novos casos são, todos os anos, diagnosticados em Portugal, sendo, segundo dados da OMS, o país da Europa Ocidental com a taxa de incidência mais elevada deste tipo de cancro. Para nos falar dos fatores de risco, como detetar e como prevenir este tipo de cancro, Mara Rocha, ginecologista-obstetra, esteve na Edição da Manhã.