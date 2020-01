Estudo quer monitorizar ex-futebolistas para sinais de demência

Investigadores lançaram um novo estudo que esperam poder ajudar a compreender a relação entre jogar futebol e a demência. O projeto da Universidade de East Anglia, em Inglaterra, quer testar antigos jogadores profissionais a cada seis meses.

O objetivo é detetar os sinais de demência mesmo antes dos sintomas mais significativos se instalarem, como a perda de memória.

A iniciativa surge na sequência de um estudo divulgado pela Universidade de Glasgow, que concluiu que antigos futebolistas têm três a quatro vezes mais probabilidade de morrer de uma doença neurodegenerativa.

“O que temos interesse em fazer é estudar as pessoas que ainda estão connosco. Quero acompanhá-los durante anos, idealmente para o resto das suas vidas” contou o responsável pelo projeto, Michael Grey, à CNN .

A maioria dos participantes poderá participar nos testes a partir de casa, utilizando apenas um tablet ou computador para completar tarefas simples, como fechar os olhos e apontar para um objeto.

“A forma mais fácil de explicar isto é, se conduzisse até ao trabalho, poderia apontar – de olhos fechados – para o seu carro (…). As pessoas com demência têm dificuldade em fazer este tipo de exercícios porque depende de uma zona do cérebro responsável por recordar onde estamos num espaço”, afirmou o investigador.